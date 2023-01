El clima severo podría afectar zonas de Texas y el Valle del Bajo Mississippi el martes por la noche. “Las fuertes lluvias torrenciales son una gran preocupación, pero algunas tormentas también podrían producir vientos destructivos, y no se puede descartar uno o dos tornados”, dijo el meteorólogo al sitio especializado.

“Aumenta la certeza de que un sistema invernal”

“Aumenta la certeza de que un sistema invernal de tormenta azote una gran sección del centro y el este de Nuevo México del lunes hasta el martes en la mañana”, informó el Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque el sábado.

Las temperaturas de -27 grados Centígrados (-17 F) en el Lago Mormon, al sur de Flagstaff, Arizona, se ampliaron hacia el norte, hasta Ely, Nevada, en la frontera con Utah, donde alcanzaron los -23 C (-9 F), de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.