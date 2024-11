Clima del Día de Elecciones: Posibilidad de Lluvias en EEUU.

El clima del Día de Elecciones, programado para el próximo martes, traerá la posibilidad de lluvias en varios estados clave, lo que podría afectar la participación electoral en este importante día.

Según el pronóstico, un frente frío atravesará la parte central del país, generando la amenaza de chubascos y tormentas desde los Grandes Lagos y el medio oeste superior hasta el valle bajo del Mississippi, así como en partes de Texas y Luisiana.

Los estados clave como Michigan y Wisconsin podrían experimentar lluvias intermitentes y vientos fuertes asociados con el frente frío.

En contraste, antes de la llegada de este frente, se anticipan temperaturas récord en los 70s y 80s a lo largo del valle de Ohio y el sureste.

Election Day is ahead! Here’s a look at Tuesday’s forecast. Are you going to vote? 🇺🇸

