Clientes de Walmart pueden reclamar pagos gratuitos de 500 dólares

El precio por libra anunciado no coincidía con el precio pagado en la caja. La demanda colectiva, presentada por consumidores afectados, ha culminado en un acuerdo significativo.

Si no guardó sus recibos, aún puede presentar un reclamo por un monto menor, de acuerdo con The US Sun.

Walmart pagará hasta $25 a los clientes que puedan dar fe de haber comprado 101 productos o más durante el período de calificación.

Las reclamaciones se realizan bajo pena de perjurio. Quedan dos días para reclamar hasta 349 dólares a Apple en un acuerdo sobre un chip de audio defectuoso.