Clientes de Costco crean caos y protagonizan pelea por inesperado motivo

Testigos intentaron intervenir, pero el enfrentamiento continuó, generando un ambiente de caos en los pasillos de la tienda.

Aunque se solicitó la intervención de la policía, el personal de Costco logró controlar la situación sin que fuera necesario recurrir a las autoridades.

Según información de ‘TMZ’, no se reportaron personas heridas ni arrestos, pero el incidente dejó en evidencia la intensidad con la que algunos clientes buscan este tipo de productos.

Tras el altercado, Costco decidió implementar una nueva política para evitar futuros conflictos.

This is ridiculous. Costco should’ve handled it better and kept them at the register. Let the worker hand the stock to the person after they pay for it.

