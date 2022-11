Cliente de Taco Bell se desquita a balazos por unas chalupas de pollo

“Pensé que me iba a pegar un tiro”

“Nunca he estado tan asustada en mi vida”, contó la trabajadora en una entrevista replicada por WNDU. “Pensé que me iban a pegar un tiro, pero no me pegó; golpeó a mi amiga”. Al momento no revelaron si dentro de la tienda había otros trabajadores o más clientes.

Cunningham descubrió por qué el hombre estaba tan enojado después de que fue a un Taco Bell cercano y le consultó a los empleados si Al-Ramadan había estad allí. “Fui a la tienda [Taco Bell] después del trabajo. Dijeron: ‘Sí, él estaba amenazando con dispararnos’”, contó.