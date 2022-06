Como en este caso, donde la historia de un hombre molesto por sus papas fritas ha escalado el modo viral en diversas plataformas. Todo inició en un McDonald’s, donde un sujeto se mostró enojado con los empleados debido a que sus papas “estaban demasiado fritas” y no le gustaban; llamó la atención de los consumidores, quienes intentaban calmar la situación sin saber que terminaría siendo “peor”.

Las redes sociales no han dejado de sorprender desde su creación. Algunas personas las han tomado como una oportunidad de demostrar al exterior las cosas que les gustan, los viajes que realizan o alguna situación relevante que desean hablar; pero, también tiene un lado obscuro. En la actualidad, la mayoría de videos virales son de reacciones a momentos incómodos que suelen dejar con un “mal sabor de boca” a las personas que los viven.

¡SE VOLVIÓ “LOCO” EN MCDONALD’S! En redes sociales, las historias más raras no han dejado de sorprender y los arranques de furia en restaurantes de comida rápida parecen volverse virales a cada rato. Por ello, este tipo de reacciones solo demuestran que los momentos más incómodos suelen ser los más buscados en las plataformas sociales.

Una de las personas que se encontraba en el lugar, afirma que la discusión se estaba tornando incómoda después de que se le pidió al hombre marcharse del establecimiento. Las personas intentaron no inmiscuirse en el problema, pero una mujer decidió hablar y pedirle al sujeto que “guardara la calma” y a cambio, recibió más de una amenaza por parte del hombre, indicó The Sun.

¿Actuó sin razón?

Tras darse a conocer el material de la pelea, un medio local entrevistó a la mujer que fue amenazada por el sujeto y relató que fue lo que sucedió en el interior del McDonald’s. En las declaraciones, señaló que el sujeto comenzó a ser grosero con una de las empleadas y ella, se acercó para pedirle que dejara de ser tan molesto con la joven, pero resultó contraproducente.

“Estábamos todos sentados y luego todos mis amigos lo señalaron por ser ruidoso y grosero con la mujer detrás del mostrador. Lo observé por un momento, luego me levanté para acercarme a él y le dije: ‘oye, lamento interrumpir, pero se ven cortos de personal, solo cálmate y no le hables así'”, expresó la mujer afectada por las amenazas del sujeto, informó a The Sun.