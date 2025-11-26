Sheinbaum presiona a FGR por caso en contra del dueño de Miss Universo

Sheinbaum pide aclaración fiscal

Caso Rocha Cantú genera dudas

FGR debe informar investigación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, después de que una información periodística señalara posibles vínculos del empresario con actividades ilícitas.

Sheinbaum señaló que la institución encabezada por la Fiscalía es la única responsable de aclarar si existen indagatorias abiertas y si éstas derivan en algún procedimiento judicial.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la publicación del periódico Reforma, que este miércoles informó que el dueño del certamen Miss Universo habría sido imputado por la FGR por presunta responsabilidad en tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México.

La mandataria respondió que, al tratarse de un señalamiento de carácter legal, corresponde a la Fiscalía precisar si existe algún proceso formal.

“Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, dijo al subrayar que la aclaración debe provenir directamente de la autoridad ministerial.

Según lo publicado por Reforma, Rocha Cantú sería considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, actividad que presuntamente se realiza mediante lanchas que cruzan el río Usumacinta y posteriormente trasladan el combustible en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

El diario también señaló que Rocha es cónsul honorario de Guatemala en México desde 2022, un cargo honorífico que mantiene vigente.