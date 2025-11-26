Sheinbaum presiona a FGR por caso en contra del dueño de Miss Universo
Publicado el 11/26/2025 a las 13:34
- Sheinbaum pide aclaración fiscal
- Caso Rocha Cantú genera dudas
- FGR debe informar investigación
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, después de que una información periodística señalara posibles vínculos del empresario con actividades ilícitas.
Sheinbaum señaló que la institución encabezada por la Fiscalía es la única responsable de aclarar si existen indagatorias abiertas y si éstas derivan en algún procedimiento judicial.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la publicación del periódico Reforma, que este miércoles informó que el dueño del certamen Miss Universo habría sido imputado por la FGR por presunta responsabilidad en tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México.
Claudia Sheinbaum exige aclarar investigación a Rocha Cantú
🔴 Luego de que trascendió que habría una investigación de la #FGR contra Raúl Rocha, copropietario de #MissUniverso, por presunto tráfico de drogas, armas y huachicol, Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía tiene que informar sobre la acusación y dijo que ese caso no debe… pic.twitter.com/8kDYhnziUo
— LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 26, 2025
La mandataria respondió que, al tratarse de un señalamiento de carácter legal, corresponde a la Fiscalía precisar si existe algún proceso formal.
“Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, dijo al subrayar que la aclaración debe provenir directamente de la autoridad ministerial.
TE PUEDE INTERESAR: Último caso penal contra Trump queda cerrado en Georgia
Según lo publicado por Reforma, Rocha Cantú sería considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, actividad que presuntamente se realiza mediante lanchas que cruzan el río Usumacinta y posteriormente trasladan el combustible en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.
El diario también señaló que Rocha es cónsul honorario de Guatemala en México desde 2022, un cargo honorífico que mantiene vigente.
¿Por qué importa?
🚓 MÉXICO BUSCA CAPTURAR A DUEÑO DE MISS UNIVERSO 👑😳🇲🇽
Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y vínculos con el crimen organizado.… pic.twitter.com/M1wmZZwchi
— Nuestro Diario (@NuestroDiario) November 26, 2025
Sheinbaum advirtió que el presunto proceso legal no debe confundirse con la reciente victoria de la mexicana Fátima Bosch, quien ganó el título de Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre.
La presidenta afirmó que algunos sectores han intentado vincular el caso de Rocha Cantú con el triunfo de Bosch para restar mérito al desempeño de la concursante.
“Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Pero entonces quieren quitarle mérito”, señaló al insistir en que ambos temas deben mantenerse separados.
La mandataria subrayó que, más allá de las opiniones divididas que generan los certámenes de belleza, corresponde reconocer el logro de la representante mexicana.
“Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no (hay que darle) mérito a quien lo tiene, en el certamen”, expresó.
En resumen
Sheinbaum reiteró que la confirmación sobre la posible investigación corresponde exclusivamente a la Fiscalía. Y pidió que sea esta institución la que informe si existen o no procesos formales contra Rocha Cantú.
“Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona y ahí, pues si hay una investigación. Pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, sostuvo la presidenta al cerrar el tema.
Aunque la mandataria evitó pronunciarse sobre el contenido de la presunta imputación publicada por Reforma, insistió en que las versiones periodísticas deben ser aclaradas únicamente por la FGR.