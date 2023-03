Sin embargo, los aztecas no se dieron por vencido y lograron remontar un marcador adverso de 0-4, y por primera vez en la historia México se mete a semifinales tras ganar 5-4 . Este es un hecho histórico nunca antes visto por los mexicanos en el Mundial de Baseball.

Los dirigidos por Benjamín Gil buscarán superar lo hecho por México en 2006. El encuentra comenzó muy mal para los mexicanos, ya que en las primeras entradas el pitcher Julio Urías no se encontraba conectado en el juego y permitió que los de Puerto Rico tomaran la ventaja, según portal AS .

Cabe recordar que los mexicanos no habían estado en estas instancias nunca en su historia, ya que en ediciones anteriores del World Baseball Classic, México no había podido llegar a las finales. Por lo que si consigue la victoria de este viernes los aztecas podrían estar haciendo historia.

México vs Puerto Rico. La Selección Mexicana de Beisbol se encuentra viviendo un gran momento en el Clásico Mundial 2023, actualmente se encuentra disputando los Cuartos de Final ante el poderoso equipo de Puerto Rico en busca de un boleto a las instancias finales de la competencia más esperada del Rey de los deportes.

Abajo 4-2 luego de seis capítulos, Isaac Paredes empató el encuentro con un doblete de dos carreras y Urías le dio la vuelta a la pizarra con un sencillo al derecho en la parte baja de la séptima entrada para darle el triunfo a los mexicanos. México, que se había quedado en primera ronda en los últimos dos torneos, se enfrentará a Japón en una de las semifinales del campeonato.

Luis Urías conectó un imparable productor dentro de un racimo de tres carreras en la séptima entrada el viernes por la noche y México remontó para vencer 5-4 a Puerto Rico y se clasificó a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia, de acuerdo con la Agencia The Associated Press .

México descontó en la segunda con un cuadrangular solitario de Paredes y se acercó con sencillo productor de Alex Verdugo y en la quinta para poner las cosas 4-2. Paredes pegó su doblete en la séptima y luego Urías pegó su oportuno batazo para darle la vuelta a la pizarra y el pase a la semifinal.

El cardiaco encuentro

El relevista Jojo Romero (2-0) se apuntó la victoria con una labor de dos tercios de entrada en la que apenas concedió una base por bolas. El cerrador Giovanny Gallegos se apuntó el rescate al permitir dos imparables en una entrada de labor en la que, además ponchó a un rival.

La derrota fue para Alexis Díaz (0-1), quien permitió tres carreras, todas limpias, dio dos bases por bolas y no pudo sacar ningún out en la séptima entrada. El abridor de México, Julio Urías, de los Dodgers, tuvo otra mala salida al permitir cinco imparables y cuatro carreras en cuatro entradas para dejar su efectividad en 7.00, pero los batazos oportunos de Paredes y Urías le ahorraron la derrota.