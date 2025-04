El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene definidos sus grupos y sedes

Todo está listo para que la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol arranque en marzo de 2026.

La espera por la fecha inaugural es lo único que separa a los fanáticos del máximo torneo de naciones.

Las Grandes Ligas ya definieron los grupos y sedes con la inclusión de los últimos cuatro clasificados.

En 2023, el torneo expandió su número de participantes a 20 selecciones.

Los 16 equipos que avanzaron en la edición anterior aseguraron su lugar automáticamente para 2026.

A ellos se suman Brasil, China Taipéi, Colombia y Nicaragua, que lograron su pase en los clasificatorios.

Here are your finalized pools and schedule for the 2026 #WorldBaseballClassic.

The Championship Game will be played March 17, 2026 at loanDepot Park in Miami.

Full ticketing information for the 2026 tournament is available at https://t.co/h4Fi0dLx07. pic.twitter.com/t8q8Nopf4k

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) April 9, 2025