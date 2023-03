El meta actual de Clash Royale tiene un indiscutible protagonista, el Minero, sin embargo, no se deben olvidar de las cartas fuerte para terminar de armar los mejores mazos. Esta carta de rareza legendaria se puede ver en casi todos los mazos con mayor winrate para el primer Torneo Real del mes de marzo, así que debes estar muy atento a lo que va a seguir.

Cabe destacar que a la temporada número 45 se le ha nombrado Fiesta de Duendes, sin embargo, aun y con toto el protagonismo de los diminutos duendecillos, sus cartas no se encuentran muy adentradas en la meta, lo cual merecerá una gran destreza de quien decida ir más adelante y lograr los objetivos de este nuevo reto para todos aquellos que son fanáticos.

Dan a conocer Clash Royale y los mejores mazos para el torneo Real del mes de marzo, el objetivo está centrado en Minero, prepárate para este que es uno de los más entretenidos, es un juego de estrategia multijugador frenético muy usado por jóvenes y no tanto, pero que se ha convertido en uno de los favoritos, de acuerdo con información del portal de noticias de Esports .

Clash Royale mejores mazos: ¿QUÉ MÁS PUEDES HACER?

En el último mazo con un winrate asombroso para el Torneo Real tiene otro protagonista, la Ballesta. Para ello, el resto de nuestras cartas son de coste bajo y contamos con un Recolector de elixir para poder plantar nuestra Ballesta apuntando a la torre rival. Junto a ellos, destaca el Gran Minero (a falta del pequeño Minero) si se encuentra desbloqueada.

Área Jugones explicó que se debe tener mucha precaución con los hechizos y unidades que no dejen a los Rompemuros que puedan llegar a la torre, hay que estar muy alerta de si el enemigo los tiene para su uso. Advierten que si no tienes Minero puedes utilizar con Barril de Duendes, aunque no es tan recomendable. Archivado como: Clash Royale mejores mazos