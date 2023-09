¿Clarissa Molina enamorada de nuevo?

Mientras que algunos de los usuarios se muestran felices por la conductora de Univisión, hay otros que no han dejado pasar la oportunidad de atacarla.

Luego de que la cuenta de Instagram de People en Español compartiera una captura del video en su perfil, los comentarios no se hicieron esperar.

«Como debe de ser muerto al pozo y el vino al gozo muy bien Clari no le guarde luto a nadie», «Muy bien por ella», agregaron.

«Se lo merece y que este si la sepa valorar», «Que no guarde luto como Yailin», «Bien por ella «, escribieron.

El apoyo de los usuarios hacia la presentadora no se hizo esperar, ya que diversos internautas dejaron sus mensajes en la publicación.

Atacan a Clarissa

«¿Por qué todo hay que ventilar por las redes?», preguntó uno de los usuarios en la publicación sobre la famosa.

«Para no quedarse sola, como dicen por ahí, ella posteo esta foto, sean mas privadas, para que después no les enoje que no tienen privacidad», escribieron.

«Esas parejas de ahora que rápido se enamoran y desenamoran ya no hay amor verdadero», «Pero ella es rápida», agregaron.

«Es sorprendente la gran facilidad con que estas personas se enamoran, se vuelven a enamorar una y otra vez, en cuestión de solo algunas semanas», dijeron.