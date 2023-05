En el mensaje que había dejado al momento de su ruptura, ella decía que quería privacidad: «Familia desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema», aseguró, hasta hoy que decidió hablar.

Y continuó: «Es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con todos ustedes los fanáticos también, pero sabes que, y lo estaba pensando, los momentos que realmente me llevo son los que no habían cámaras, donde sólo éramos él y yo…», dijo Clarissa Molina.

Le mandan mensajes de aliento ante su cancelación de boda

En el video de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ la gente se manifestó con comentarios: «Algo que no entiendo si era tan feliz con él o ambos eran tan felices porque tronaron? por qué la mentira? si ya sabemos que te puso el cuerno con una venezolana», «Ellos les encanta el chisme y meterse y opinar en la vida privada de los otros, pero la de ellos es intocable , se tapan sus cosas», «Lo mejor que se lleva es el DIAMANTE . Eso sí valió la pena», «Desde que ella se declaró con ese muchacho se sabía que no iba a llegar lejos con él pues son personas muy diferentes, ella es una muchacha que pinta muy sana, él es un tigre que hasta casos judiciales tiene».

Más personas no se quedaron calladas sobre lo que dijo Clarissa: «Ella lo que no tiene que seguir hablando de ese tema, donde él anda con otra, ridícula», «Ella no iba aguantar ese fuete con sus tres hijas», «No tengas contacto con un ex pasa la página y no vuelvas con él. Cuando quedas en contacto con un ex o vuelves con un ex eso te va bloquear que encuentres otra pareja», «Y si todo era tan bonito por qué terminaron?? @clarissamolina yo no le veo sentido. Dejen su falacia que algo tan bello no se acaba». AQUÍ PUEDES VER LO QUE DIJO CLARISSA MOLINA DE VICENTE SAAVEDRA.