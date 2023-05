EXMUJER DEL EX DE CLARISSA MOLINA MANDA MENSAJE. Tras ruptura con Vicente Saavedra, la mamá de una de sus hijas ¿se burla de que no habrá boda? (FOTOS)

Mientras Clarissa Molina anunciaba su rompimiento mediante un escueto comunicado en su Instagram, mismo que fue reproducido por muchos portales de espectáculos, su ex, Vicente Saavedra borraba todo rastro de la relación con la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, algo que horas después, haría la misma ex reina de belleza.

Cuando Clarissa Molina presentó su relación con el empresario, muchas personas le advirtieron lo ma que había terminado con las mamás de sus hijas e incluso que tenía antecedentes legales, pero la conductora no hizo caso y al momento de anunciar el rompimiento muchos no se extrañaron de que ni siquiera la boda se haya llevado a cabo.

La ruptura de Clarissa Molina con Vicente Saavedra ya se veía venir luego de que la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ apareciera sola en varios eventos y ya no portara el anillo de compromiso que el empresario musical le dio el año pasado cuando se comprometieron , y ahora una ex pareja del ex de la presentadora sale con un fuerte mensaje.

Y decidió postergar y acabar con todo lo planeado: «Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema», finalizó.

Aún no se saben las razones por las que con todo y la boda casi lista, Clarissa Molina y Vicente Saavedra terminaron, pues el comunicado emitido por la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, fue bastante escueto: «Familia desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso».

El ex de Clarissa Molina ya estaría saliendo con otra mujer

Mientras tanto, se especula que Vicente Saavedra ya se estaría ‘consolando’ con una nueva mujer, acorde a la publicación de la cuenta de Instagram ‘Chamonic’, dedicada a los espectáculos: «Me dicen que Clarissa Molina habría puesto fin a su compromiso (matrimonial) con Vicente Saavedra productor musical y Manager de artistas entre ellos Ozuna… es una pena porque ella se veía muy enamorada al igual que él en un principio no se sabe realmente qué pasó, ni creo que sepamos pero es triste siempre una separación».

Y la aclaración de que tiene alguien más, es mero rumor pues todavía no existe nada confirmado pero de ser cierto no tardarían en salir las fotos: «Aunque esto se veía venir después de posponer tres veces su boda y otro detalle que me contaron es que él ya estaría conociendo a alguien más, así que esto ya tiene tiempo terminado, a mi no me crean !!», finalizó.