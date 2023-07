Este martes 4 de julio se festejó el Día de la Independencia en el país y no son sólo los ciudadanos son los que celebran tan importante día, sino que todos los habitantes extranjeros de este país se unen para homenajear a este territorio que les ha abierto las puertas para cumplir sus sueños, según El Diario NY .

La reportera dominicana Clarissa Molina ha sorprendido a todos tras aparecer en un diminuto bikini en sus redes sociales, en pleno día festivo. La joven aprovechó para mandar un mensaje a todos sus seguidores quienes la han apoyado desde su llegada a los Estados Unidos y en malos momentos como la separación con su ex pareja Javier Saavedra.

“Feliz de poder vivir en un país independiente el cual me ha permitido lograr mis sueños, y echar pa’ lante, al igual a mi familia. Feliz día de la independencia de USA”, comenzó diciendo la dominicana en su publicación en pleno Día de la Independencia de Estados Unidos. Archivado como: Clarissa Molina bikini mensaje

Agradece por ayudarla a cumplir sus sueños

De igual manera, la reportera quien también participó en Nuestra Belleza Latina y el Miss Universo aprovechó para agradecer a sus millones de seguidores por todo el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera profesional y de haberla ayudado a cumplir sus sueños desde que llegó al país.

“Quiero aprovechar también para agradecerles por tanto, tanto y tanto amor cada día. ¡Gracias! ¡Hoy estoy aquí gracias a Dios y por ustedes! Y por eso mismo sigo aquí con metas y sueños nuevos. ¡Los amo #TeamClarissa que desde el 2015 este grupo no me ha soltado y tú que me sigues día a día gracias! ¡Feliz día a todos!”, concluyó. Archivado como: Clarissa Molina bikini mensaje