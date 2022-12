Luego de que la conductora diera a conocer esta noticia a través del programa en el que colabora junto a Lili Estefan y Raúl de Molina, el prometido de Clarissa estuvo un poco ausente de redes sociales, incluso, ya no aparecía junto a la modelo como era de costumbre…

Clarissa Molina aparece sola. Han sido días complicados para la guapísima ex reina de belleza dominicana Clarissa Molina, pues recordemos que la semana pasada, la también presentadora tuvo una platica seria con sus seguidores, a quienes les comentó que había tomado una drástica decisión en cuanto a su boda.

Las cosas se han comenzado a ‘aclarar’…

Todo comenzó a verse más claro el día de ayer, cuando Clarissa publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde se le ve en un bello jardín en compañía de sus perros los cuales, cuida junto a su prometido Vicente Saavedra. Más tarde, el prometido de la dominicana también subió unas fotos de sus mascotas.

Esto confirmaría que distanciados no están, ya que se encontraban en el mismo lugar y todo indica que la relación está en orden, al menos eso hacen ver sus repentinas apariciones. Si bien la pareja no ha aparecido unida en ninguna fotografía reciente, esto sería un claro mensaje de que su relación no se encuentra en crisis.