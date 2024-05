Clarissa Molina se sincera con Raúl de Molina y aclara los rumores de su supuesta boda

«He hablado bien de ti desde que llegaste a este show y tú no me dices con quién te vas a casar», comentó Raúl durante una emisión de esta semana.

Con su característica sonrisa, Clarissa respondió: «Te prometo que no me voy a casar con nadie, Rauli. No sé de dónde se inventan esas cosas».

Las declaraciones de Clarissa Molina

«Ese hombre está casado hace rato, no tiene nada que ver con Clarissa», añadió la conductora del famoso programa de Univisión.

«Rauli, me están empatando con alguien que está casado, que yo conozco a su esposa», añadió Clarissa Molina ante la polémica situación.

Entre risas, la conductora negó tener planes de boda: «Todo el mundo me ha enviado que me voy a casar, hasta me escribieron wedding planners para la boda… Pero no, no me voy a casar».

El contexto de este rumor se remonta al anuncio de Clarissa hace un año sobre el fin de su relación con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, con quien había estado comprometida en 2022.