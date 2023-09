EXCLUSIVA: Clarisa González revela: ¿existen divos y divas en las novelas?; habla del final de la novela Tierra de Esperanza

«Estoy con el corazón hinchado de agradecimiento porque lo que me ha dado este este personaje tan bonito», dijo Clarisa González.

Clarisa González confiesa: ¿Hay divos en «Tierra de Esperanza»?

Clarisa González confesó que nunca había tenido al oportunidad de trabajar con un elenco como este.

«Nunca me había tocado trabajar con un elenco así de de buenas personas, todos de generosos y todos grandes actores».

«De repente me topaba con la actriz o el actor que no lo puedes ni ver porque se va a molestar, pero aquí no, todo fue súper bueno», dijo Clarisa

La actriz admitió para MUNDONow que el proceso no fue sencillo, pero el resultado en la pantalla fue mágico y conmovedor.