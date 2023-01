La actual pareja de Gerard Piqué opinó en redes sociales

¿Se burla de la cantante colombiana?

La joven de 22 años también fue mencionada en la nueva canción de Shakira

A pocos días de que la cantante colombiana estrenara una canción dirigida a su ex pareja y padre de sus hijos, tal parece que la actual novia del futbolista ha salido en defensa. Clara Chía rompe el silencio y reacciona a la nueva canción de Shakira, te contamos los detalles.

La BZRP Music Sessions #53, es decir, la nueva canción del Dj Argentino Bizarrap junto a la popular cantante Shakira no a parado de dar de que hablar a pocos días de su estreno, y es que su mensaje tan directo contra el ex jugador español y también ex marido de la colombiana, Gerard Piqué, ha generado millones de reacciones.

Fanáticos y seguidores de la intérprete no dudaron en mostrar su incondicional apoyo, incluso han popularizado aún más la reciente canción. Por su parte, la mayoría de los amantes del fútbol han mantenido una postura en favor del deportista.

Y es que la letra de la nueva canción de Shakira no sólo arremete contra su ex marido, sino también con la “amante” del ex jugador del Barcelona. Se trata de Clara Chía Martí, una joven de 23 años, estudiante de relaciones públicas y trabajadora de Kosmos, la productora que dirige el apropió Piqué.