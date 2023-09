Clara Chía podría tener problemas psicológicos, por eso Shakira la quiere lejos de sus hijos

Cabe mencionar que hasta el momento la catalana no se ha pronunciado al respecto para desmentir o aclarar las especulaciones.

Hace unas semanas, surgió información que indicaba que la joven no estaba contenta con el supuesto acuerdo entre Shakira y Piqué.

Los rumores sugieren que Clara Chía, pareja del exfutbolista, tiene que ver en la decisión de Shakira de no compartir la tutela de los niños.

Según fuentes cercanas, los problemas de la estudiante de Relaciones Públicas no están relacionados con la ‘Music Session #53’.

Incluso, hace tiempo durante una transmisión del programa ‘Chisme No Like’, afirmaron que esto podría ser cierto.

«Está tratada psiquiátricamente desde hace mucho tiempo, por eso no quería Shakira dejar los hijos con Clara Chía», aseguró Ceriani.

Clara Chía ¿un gran problema?

«Ella se metió en esta relación, aunque ellos tenían sus problemas porque él es muy promiscuo, le da a todo», dijo Javier Ceriani.

«Shakira descubrió todo esto y así quedó destruida», subrayó el presentador del popular programa ‘Chisme No Like.

«Ella no está con nadie y no va a estar con nadie por ahora porque todavía está medio dolida, no se recupera de esta», señaló.

«Ella canta mucho, gana plata, pero su corazón está destruido. Ella nunca superó la destrucción de su familia», aseguró.