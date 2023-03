“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, indicó Martin en declaraciones sobre la pareja y como ocurrieron los hechos. Archivado como: Clara Chía Piqué ataque

Clara Chía Piqué ataque: ¿El periodista amenazó al futbolista?

Y es que antes de mostrar las imágenes del fatal ataque, el periodista había compartido en su cuenta de Instagram que la pareja había sido grosera con él y que, le había “declarado la guerra”. Él señaló que Clara Chía también había sido grosera y por ello, le enseñaría qué clase de persona es.

“Hoy me ha quedado en claro que eres un ser despreciable Gerard Piqué. Me has declarado la guerra, Dios te bendiga. Y esto para ti, Clara Chía; hoy el mundo entero verá lo que me has hecho y que clase de persona eres”, había posteado Martin en redes sociales, poco antes de mostrar las imágenes del ataque que vivió. Archivado como: Clara Chía Piqué ataque