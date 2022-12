Hablamos de unas imágenes en las que se puede ver a Clara pasar por detrás de Piqué en la casa del ex jugador mientras él compartía momentos en vivo con su amigo Ibai. Se trata de un vídeo de hace un año y medio, cuando Piqué y Shakira aún estaban juntos , concretamente el 15 de agosto de 2021, momento en el que la colombiana estaba de viaje con sus hijos.

Como si esto fuera poco, la pijama que utilizaba delataría que pasó la noche en el lugar. Esto sin importar que no se encontraba en el sitio la entonces esposa de Gerard Piqué, Shakira. Por lo que rápidamente gran cantidad de usuarios volvieron viral el video.

“El descaro de Piqué no tiene medida alguna”

Usuarios de redes sociales no dudaron en opinar y externaron su sentir en comentarios: “El descaro de Piqué no tiene medida alguna”, “Increíble el descaro”, “La metía en la casa en dónde vivía con Shakira, cuando Shakira está de viaje”, “Piqué y Clara no tendrán un buen final, lo que mal empieza mal acaba”, por mencionar algunos.

Mientras comienza a descubrirse la verdad entre la polémica pareja, tal parece que las cosas en efecto no van del todo bien en su relación. El portal MARCA destaca que después de descubrir todo esto, se rumora que la nueva pareja ya habría roto, después de un incómodo viaje en avión.