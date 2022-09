Clara Chía y su amiga, según se comenta, estaban viendo páginas de medios de comunicación en el celular, donde comparaban a la joven con la ex de su novio, Shakira, pero más escenas fueron grabadas por las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’, pues salieron juntos del estado en el coche del futbolista.

Aunque Shakira ya dio su primera entrevista en estos momentos tan complicados de la separación con Gerard Piqué admitiendo que la está pasando bastante mal junto con sus hijos, al futbolista esto parece no importarle, y a su novia Clara Chía, menos, pues se fueron a París a gozar de su amor y las cámaras los captaron muy acaramelados.

Sin embargo las cosas no acabaron así para ellos, pues al día siguiente volaron rumbo a París para vivir su amor en un hotel cuya noche cuesta 600 euros, pero fueron captados beso y beso en un lujoso restaurante ante la mirada atónita de los franceses quienes no podían creer que la pareja ya publicitaba su amor sin esconderse.

Pero al acabar el partido del Barcelona, Clara Chía muy sonriente y juguetona, apareció junto a Gerard Piqué a bordo de su coche mientras los fanáticos se acercaban al jugador y le pedían que saludara a lo que el ex de Shakira muy amable accedió con sonrisas nerviosas e intercambiaba palabras con el español.

Y más personas indignadas aparecieron: “No respetó ni fue prudente con la madre de sus hijos. Ya veremos”, “Yo ni sabia de este tipo hasta que por Shakira supe que jugaba ya que se retire que falta no hará !”, “A Gerard Piqué se le conoce por sus propios actos. Él solito se da a conocer. Y no hablo de Shakira pregúntele a cualquiera quien es Gerard Piqué y todo el mundo te dará la misma respuesta”, “No es su enamorada… es su amante”.

Ante las imágenes presentadas por ‘El Gordo y la Flaca’, la gente sentenció la relación de Piqué con Clara Chía escribiendo: “Este man será toda su vida catalogado como el ex de Shakira en cambio ella siempre será ella, Shakira”, “A regalarle un cepillo a la señora a ver si se peina”, “No deberían darle tanta importancia a este par, a costilla de la fama de Shakira, ya es suficiente”, “Como me cae de mal Gerard”.

El dolor de Shakira

Justo cuando se filtraron las imágenes de Piqué y Clara Chía más que enamorados en París, por su parte Shakira publicó unos videos para su sesión de fotos en la revista ELLE donde visiblemente triste, aunque más estilizada y elegante que nunca, habló de los momentos difíciles que está viviendo con la separación, pero definió a sus hijos como su mayor fortaleza.

En la entrevista (que puedes leer completa aquí), Shakira menciona: “Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?”.