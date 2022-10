Mientras Shakira lucha por controlar su dolor enfocándose en sus hijos y en su música, es natural que Piqué y Clara Chía disfruten su amor, pero pareciera que el karma los alcanzó por hacerlo tan descarado como para no respetar a la madre de los hijos del futbolista, pues tan es así que la española ya no quiere salir de su casa.

No sólo los fanáticos de Shakira han hecho de los juegos de Piqué una pesadilla coreando en el campo de fútbol el nombre de la colombiana cada vez que el ojiazul toca la pelota, sino ahora con el lanzamiento de ‘Monotonía’ nuevo tema de la de Barranquilla, resulta que la novia del deportista, Clara Chía Martí está devastada y presionada.

Así, Clara Chía se ganó su puesto en la empresa del ex de Shakira y ahora tiene que lidiar con las consecuencias de los paparazzi españoles afuera de ‘Kosmos’ para captarla y obtener declaraciones respecto a los famosos, por lo que ella está devastada y presionada, según lo reportó Jordi Martín, paparazzo encargado de estar al tanto de la pareja, acorde a lo informado por ‘Telemundo’.

Para nadie es un secreto que lo que mal empieza, mal continúa, pues cuando Clara Chía y Piqué se conocieron y comenzaron con su amorío, presuntamente ambos engañaron a sus parejas, y no obstante el descaro, llevaron a otro nivel su osadía, pues el novio de la española era el hermano del mejor amigo del jugador de fútbol, a quien termino corriendo de su empresa ‘Kosmos’ para darle el puesto a la chica.

Para evitar la presión de los medios, la novia de Piqué decidió trabajar en casa y aparentemente está presionada y muy cansada anímicamente del hostigamiento de la prensa, sin embargo, la relación entre ambos continúa pero ella no puede seguir con normalidad ni tranquilidad mientras escuche a Shakira y su nueva tema ‘Monotonía’ en todos lados.

La vida de Clara Chía Martí no es precisamente un cuento de hadas con medios españoles persiguiéndola todos el día todos los días para obtener fotografías y declaraciones de la chica que es vista como ‘la intrusa’ y responsable del quiebre de la relación de Piqué y Shakira, por lo que tuvo un ataque de pánico y aparentemente decidió ya no acudir a la empresa.

¿La venganza de Shakira fue perfecta?

Mientras se filtraron fotos de Clara Chía y Piqué en las calles arriba de un scooter, así como cenando con unos amigos, Shakira continúa rompiendo récords con ‘Monotonía’ y será difícil que la pareja deje de escuchar a la colombiana pues su ‘venganza’ fue perfecta y no tendrán paz, menos considerando que apenas inicia la nueva era musical de la de Barranquilla.

La gente comentó: “Mujer que se respete NO hace pública su relación de infidelidad y menos con una figura pública, es por eso que aunque sean desconocedoras de muchos límites no caen bien en los fans”, “Pobrecita, que pensó que iba a pasar al salir con un hombre casado”, “Como dice Karol G…no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”, “No me alegro del dolor ajeno pero Clarita sabía que él era casado y con hijos, el karma llega rápido”, “bueno quien la mandó, ahora que aguante”, se puede leer en los comentarios de la publicación de Instagram de ‘Suelta la Sopa’. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.