Tras el lanzamiento de la canción que Shakira le ‘dedicó’ a Piqué, Clara Chía no la está pasando nada bien

Ahora, aseguran que sus compañeros de trabajo no soportan a la novia actual de Gerard Piqué

¿Cuál habrá sido su reacción?

A poco más de una semana del lanzamiento del tema musical que la cantante colombiana Shakira le ‘dedicó’ a su ex, y padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, la que no la está pasando nada bien es la novia actual del exjugador del FC Barcelona, Clara Chía, pues ahora aseguran que sus compañeros de trabajo no la soportan.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, en el canal oficial de YouTube del productor y dj argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap o BZRP, esta canción tiene más de 160 millones de vistas. Tal vez nadie se imaginó, ni los propios artistas, el éxito que alcanzaría en tan poco tiempo y todas las parodias que ha inspirado.

Dicen que Clara Chía es ‘insoportable’ en su trabajo

Fue en el programa Qué chulada de Imagen Entretenimiento donde se comentó que los compañeros de trabajo de Clara Chía ‘no la tragan ni tantito’, motivo por el cual, desde hace seis meses aproximadamente, comenzó a trabajar desde casa (home office) y así no pisar las instalaciones del grupo Kosmos, del cual es dueño su novio actual, Gerard Piqué.

También se mencionó que en Twitter comenzó a circular una imagen que salió de los chats de los empleados de esta empresa donde se ve una caricatura de Clara Chía que dice: “Se busca. Recompensa. Empleada en Kosmo (sic). Está loca”. Aseguran que la joven, la cual recientemente cumplió 23 años de edad, es insoportable y se da ‘toques de diva’.