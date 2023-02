Si bien, la joven de 23 años, ha preferido no responder a los señalamientos de la ex pareja de su novio para evitar, posiblemente, el impacto mediático, el programa de televisión española, Fiesta, de Telecinco. sí lo hizo por ella y creó una canción con la letra de lo que sería la respuesta que daría Clara a la barranquillera.

Clara Chía responde Shakira: ¿Qué dice la canción?

“Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas”, refiere una de las estrofas de la polémica letra.

“Tienes fama de cantante buena y esta letra va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh”, es otra de las estrofas de la canción. ARCHIVADO DE: Clara Chía responde Shakira