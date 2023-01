“Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva varias horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazzis”, dijo por su parte Víctor Navarro, periodista de la Kings League, torneo organizado por el ex jugador del FC Barcelona.

“Clara es una niña muy buena, no sé si tenía que recibir ese palo tan directo, la verdad”, dijo Gerard Romero, del canal de Twitch Jijantes TV, refiriéndose a todo lo que provocó la canción que Shakira le ‘dedicó’ a Piqué y en la que también se menciona de una u otra manera a Clara Chía, pero no fue el único que salió en su defensa.

De acuerdo con información de Milenio, algunos de los compañeros de trabajo de la joven de 23 años de edad salieron en su defensa, algo que llama poderosamente la atención, pues tanto ella como Piqué son vistos como ‘los malos’ de esta historia. Habrá qué esperar el siguiente movimiento de la cantante colombiana, quien se le fue con todo a su ex pareja, y a Clara, en esta ‘tiradera’.

Al momento de la redacción de esta nota, el tema musical que Shakira le ‘dedicó’ a su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué, disponible en el canal oficial de YouTube de Bizarrap, tiene más de 75 millones de vistas… y lo que falta. Ta vez, nadie se imaginó el éxito que alcanzaría en muy pocas horas esta canción, pero quien salió ’embarrada’, de muy mala manera, fue Clara Chía, novia actual del futbolista español.

Clara Chía no tiene ninguna cuenta oficial

Se pensaría que después de este exitoso tema musical a cargo de Shakira, no pasaría mucho tiempo para que Clara Chía reaccionara a través de redes sociales, pero la realidad es que hasta el momento, contrario a lo que se cree, no tiene ninguna cuenta oficial. Distintos medios de comunicación aseguraron que subió una historia con un emoji de bostezo que luego borró, pero no es cierto.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú… Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú”. canta Shakira en una fragmento de este tema musical que sigue, y seguirá, dando de qué hablar (Archivado como: ¡Tiene aliados! Compañeros de trabajo de Clara Chía la defienden de Shakira).