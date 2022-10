Las autoridades a cargo de la investigación continúan trabajando para determinar lo que pudo haber desencadenado los homicidios de la pareja, de acuerdo con información reseñada por el noticiero FOX 4 News. Una persona se encuentra bajo custodia policial en relación con el caso, pero aún no ha sido acusado formalmente de asesinato.

Crime Online informó que la camioneta de la pareja no se encontraba en la vivienda al momento que los cuerpos sin vida fueron localizados por las autoridades policiales. La camioneta de la pareja posteriormente fue descubierta en el estacionamiento del Texas Health Huguley Hospital en la ciudad de Fort Worth.

Cineasta y esposa asesinados: Su hijo, el principal sospechoso

Samuel no ha sido acusado de asesinato, dijo la oficina del alguacil el lunes, de acuerdo a la información de The Sun. Se cree que están buscando a otra persona responsable de disparar al matrimonio. El alguacil del condado de Johnson, Adam King, dijo: “Durante los últimos días, los miembros de la familia nos habían estado llamando porque no habían podido contactar a la pareja”.

El alguacil King agregó: “Los agentes fueron a la casa dos veces pero no se pusieron en contacto con nadie. “Los agentes ingresaron a la casa donde encontraron al hombre y la mujer fallecidos”. El amigo Israel Luna dijo que Mike debía estrenar su última película antes de su muerte.