Cinco pasajeros heridos tras turbulencia en pleno vuelo de Texas.

Al menos cinco pasajeros resultaron heridos luego de que un vuelo de United Airlines experimentara una fuerte turbulencia el domingo por la noche.

Lo que obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Texas.

El avión, operado por SkyWest Airlines, transportaba a 29 pasajeros y tres miembros de la tripulación en un vuelo desde Springfield, Missouri, con destino a Houston.

Sin embargo, debido a las intensas turbulencias, la aeronave tuvo que desviarse y aterrizar en el Aeropuerto Regional de Waco alrededor de las 6:30 p.m., según informó Ryan Dirker, coordinador de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de McLennan, al periódico Springfield News-Leader.

5 passengers were injured by severe turbulence on a United Airlines plane from Springfield-Branson National Airport in Missouri to George Bush Intercontinental Airport in Houston.

SkyWest flight 5690, which was operating as United Express, landed safely after diverting to Waco… pic.twitter.com/xz3GhSMZCj

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 3, 2025