Cinco hábitos diarios que previenen el Alzheimer (y no lo sabías)

4. Aprender algo nuevo cada día alimenta tu cerebro

Estudiar un idioma, tocar un instrumento o simplemente leer libros que te desafíen mentalmente puede ser una forma poderosa de fortalecer la “reserva cognitiva”.

Este concepto se refiere a la capacidad del cerebro para compensar los daños neuronales gracias a conexiones previamente formadas.

Investigadores de la Universidad de Harvard han demostrado que el aprendizaje continuo ralentiza el envejecimiento cerebral.

5. Mantener relaciones sociales activas

Conversar, reírse, tener amistades y participar en grupos sociales puede ser tan importante como hacer ejercicio o comer bien.

La soledad y el aislamiento social se han asociado a un mayor riesgo de demencia, según la Alzheimer’s Association.

El contacto humano estimula áreas cerebrales ligadas al lenguaje, la empatía y la memoria emocional.

¿Cuál de estos hábitos ya forma parte de tu rutina diaria y cuál te gustaría empezar hoy mismo?

FUENTE: Neurology, American Academy of Neurology, “Physical activity and cognitive decline in older adults” (2019) / Harvard Health Publishing, “Train your brain: Exercising the mind may delay Alzheimer’s”