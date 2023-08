De acuerdo con The Sun Us, el cierre ocurrió en la sucursal de South Portland, cerca del Maine Mall.

En la vez anterior, declararon que fue un suceso que ocurrió de forma temporal, no como en esta ocasión que se declaró permanente el cierre.

Los consumidores se vieron afectados

Ante los hechos, se dio a conocer que el fin de semana pasado, el restaurante estaba subastando su inventario y equipo, indicó The Sun Us.

Los motivos del cierre de la sucursal no se dieron a conocer, por lo que las dudas de una posible remodelación se disiparon cuando vendieron el mobiliario.

Este no es el primer negocio en cerrar sus puertas, de acuerdo con The Sun Us, Romano’s Macaroni Grill tenía 230 ubicaciones en todo el país en 2008.

Según informó el portal WCYY, el restaurante se redujo a solo 33 establecimientos de comida, de los cuales pocos quedan abiertos al público.