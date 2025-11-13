Cierre federal más largo costó 15.000 millones semanales
Publicado el 11/13/2025 a las 13:02
- Cierre federal golpea economía
- Millonarias pérdidas semanales registradas
- Programas sociales reactivan pagos
El cierre federal más prolongado de la historia de Estados Unidos dejó un costo económico estimado de 15.000 millones de dólares semanales, según afirmó el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett.
El funcionario explicó que estas pérdidas equivalen a entre el 1 y el 1,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, una afectación directa al crecimiento económico en un periodo que ya venía mostrando señales mixtas.
La paralización gubernamental terminó este miércoles, tras un récord de 43 días, una duración inédita que complicó el trabajo de agencias claves y dejó en pausa servicios esenciales para millones de personas.
Cierre federal impacta economía con pérdidas históricas
🇺🇸 «Ahora, con los aranceles, somos el país MÁS RICO DEL MUNDO» — Trump https://t.co/ROMWgsJqQu
Mientras tanto, el Gobierno estadounidense sigue en shutdown, y se estima que el país pierde cerca de 15.000 millones de dólares semanales de su PIB por esta parálisis. pic.twitter.com/wCAWsbfPeA
— RT en Español (@ActualidadRT) October 14, 2025
Hassett detalló que, además del golpe directo al PIB, el cierre provocó la pérdida de unos 60.000 empleos pertenecientes a trabajadores no federales, afectados por la caída en la actividad económica.
El nuevo presupuesto provisional aprobado por el Congreso permitirá al Gobierno operar hasta el 30 de enero, lo que dio paso a la reapertura gradual de las agencias y al regreso a la actividad, aunque el impacto económico ya está registrado.
TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump firma acuerdo para reabrir el Gobierno
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) había anticipado semanas atrás que la falta de salarios para empleados federales y la interrupción temporal de subsidios como el programa SNAP podría costarle al país hasta 14.000 millones de dólares.
La entidad también proyectó que, aunque gran parte del PIB perdido se recuperará con el tiempo, entre 7.000 y 14.000 millones de dólares quedarían definitivamente sin recuperar en 2025, un impacto que se extendería más allá del cierre.
Contexto económico previo al cierre prolongado
BREAKING: The White House just revealed how DISASTROUS the Schumer Shutdown was on the American economy. They cost Americans $15 BILLION EVERY WEEK. Democrats hurt MILLIONS of Americans just so they could try to «get Trump.» THEY MISSED and FLOPPED. pic.twitter.com/8u77SqM60t
— Luca Taner (@LucaTaner) November 13, 2025
El PIB estadounidense había crecido un 0,9 % entre abril y junio, de acuerdo con la revisión publicada en septiembre por el Buró de Análisis Económico (BEA), tras una contracción del 0,5 % en el primer trimestre.
La paralización del BEA y del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) durante el cierre imposibilitó la recopilación de datos frescos sobre la economía, lo que podría complicar las evaluaciones oficiales de las pérdidas generadas.
Sin la operación de estas agencias, los analistas no contaron con indicadores actualizados para medir el pulso económico en tiempo real mientras avanzaba la crisis presupuestaria.
El retorno a la normalidad y la reactivación de programas clave
Más de 730.000 empleados federales suspendidos comenzaron este jueves a regresar a sus puestos de forma gradual, mientras que los más de 600.000 trabajadores esenciales que laboraron sin recibir sueldo ya tienen una fecha definida para el pago atrasado.
La Casa Blanca informó que alrededor de 42 millones de beneficiarios del programa SNAP empezarán a recibir sus pagos nuevamente “en las próximas horas”, una medida esperada para aliviar la presión en los hogares más vulnerables.
La reactivación del Gobierno marca el inicio del proceso para medir con precisión la magnitud del daño económico, aunque las estimaciones iniciales revelan pérdidas significativas que podrían influir en el desempeño del PIB en los próximos meses.