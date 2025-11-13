Cierre federal más largo costó 15.000 millones semanales

Cierre federal golpea economía

Millonarias pérdidas semanales registradas

Programas sociales reactivan pagos

El cierre federal más prolongado de la historia de Estados Unidos dejó un costo económico estimado de 15.000 millones de dólares semanales, según afirmó el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett.

El funcionario explicó que estas pérdidas equivalen a entre el 1 y el 1,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, una afectación directa al crecimiento económico en un periodo que ya venía mostrando señales mixtas.

La paralización gubernamental terminó este miércoles, tras un récord de 43 días, una duración inédita que complicó el trabajo de agencias claves y dejó en pausa servicios esenciales para millones de personas.

Cierre federal impacta economía con pérdidas históricas

🇺🇸 «Ahora, con los aranceles, somos el país MÁS RICO DEL MUNDO» — Trump https://t.co/ROMWgsJqQu Mientras tanto, el Gobierno estadounidense sigue en shutdown, y se estima que el país pierde cerca de 15.000 millones de dólares semanales de su PIB por esta parálisis. pic.twitter.com/wCAWsbfPeA — RT en Español (@ActualidadRT) October 14, 2025

Hassett detalló que, además del golpe directo al PIB, el cierre provocó la pérdida de unos 60.000 empleos pertenecientes a trabajadores no federales, afectados por la caída en la actividad económica.

El nuevo presupuesto provisional aprobado por el Congreso permitirá al Gobierno operar hasta el 30 de enero, lo que dio paso a la reapertura gradual de las agencias y al regreso a la actividad, aunque el impacto económico ya está registrado.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) había anticipado semanas atrás que la falta de salarios para empleados federales y la interrupción temporal de subsidios como el programa SNAP podría costarle al país hasta 14.000 millones de dólares.

La entidad también proyectó que, aunque gran parte del PIB perdido se recuperará con el tiempo, entre 7.000 y 14.000 millones de dólares quedarían definitivamente sin recuperar en 2025, un impacto que se extendería más allá del cierre.