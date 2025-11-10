Cierre del gobierno podría terminar, pero la crisis sigue

Aunque el Congreso avanza, el cierre del gobierno mantiene la paralización de servicios públicos y retrasa ayudas a familias.

El Senado aprobó un acuerdo clave para reabrir parcialmente el gobierno federal.

La suspensión de servicios públicos y los retrasos en ayudas siguen golpeando a las familias.

Aún falta la aprobación de la Cámara y la firma del presidente Trump. El Senado de Estados Unidos aprobó con una votación de 60 a 40 un paso decisivo hacia la reapertura del gobierno federal, tras semanas de paralización. El acuerdo bipartidista busca aliviar el impacto del cierre, pero la crisis continúa: aeropuertos, programas de salud y ayudas alimentarias siguen operando con retrasos o personal limitado. Cierre del gobierno con efectos duraderos y consecuencias El acuerdo aprobado en el Senado representa un avance político importante, pero no reabre de inmediato las oficinas federales. Para que el proceso concluya, la Cámara de Representantes debe regresar a Washington y votar el proyecto antes de enviarlo al escritorio del presidente Donald Trump. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, todavía no ha convocado a los legisladores, y cualquier senador puede demorar la discusión por varios días, lo que prolonga la incertidumbre.

Mientras tanto, 1.4 millones de empleados federales permanecen sin salario o trabajando sin pago. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que los viajes aéreos podrían reducirse drásticamente antes del Día de Acción de Gracias si no se resuelve pronto la crisis, según CNN.

La suspensión de servicios públicos sigue afectando a millones Aunque el Senado logró un acuerdo, la suspensión de servicios públicos sigue afectando la vida cotidiana. Agencias federales que supervisan la seguridad alimentaria, los seguros de salud y el transporte siguen operando con personal mínimo o directamente cerradas. Los aeropuertos enfrentan retrasos y cancelaciones debido a la falta de controladores aéreos y personal de seguridad, lo que genera caos para los viajeros. En el sector salud, miles de familias de bajos ingresos no han podido recibir pagos de sus seguros médicos federales, mientras los hospitales enfrentan demoras en la facturación de servicios cubiertos por el programa Affordable Care. Además, el Departamento de Agricultura ordenó a los estados detener los pagos completos de los cupones de alimentos SNAP, después de una decisión de la Corte Suprema que afectó los fondos del programa.

Impacto en la comunidad latina: empleo, alimentos y salud en riesgo La comunidad hispana ha sido una de las más golpeadas por el cierre del gobierno, ya que muchos latinos trabajan en sectores directamente afectados, como aeropuertos, limpieza, transporte y mantenimiento. Los recortes y la falta de pago han significado la pérdida de ingresos estables y mayores dificultades para cubrir necesidades básicas. En ciudades como Miami, Houston y Los Ángeles, donde el empleo federal y los contratos públicos son una fuente importante de trabajo, miles de familias latinas reportan atrasos en sus pagos de renta y deudas acumuladas en servicios.

A esto se suma la suspensión de servicios públicos en programas esenciales como SNAP y Medicaid, que ha generado preocupación entre familias hispanas que dependen de la ayuda alimentaria y médica del gobierno. Muchos beneficiarios han reportado retrasos en los depósitos o problemas al usar sus tarjetas EBT, mientras otros no han podido renovar cobertura médica temporal. El cierre también ha afectado la operación de centros comunitarios que brindan asesoría a migrantes y familias de bajos recursos, pues parte de su financiamiento proviene de fondos federales actualmente congelados.

Repercusiones políticas y económicas del cierre El cierre del gobierno ha provocado tensiones dentro del Congreso y entre los propios partidos. Mientras los senadores de ambos lados intentan avanzar con el acuerdo, los sectores más conservadores han presionado para incluir recortes presupuestarios adicionales antes de aprobar cualquier reapertura. Los expertos advierten que, aunque se logre la reapertura en los próximos días, la recuperación administrativa será lenta: los pagos atrasados, los expedientes pendientes y la reposición de personal podrían tardar semanas. Esto significa que el impacto del cierre no desaparecerá de inmediato, sino que se extenderá durante buena parte del invierno.

Qué sigue: un país aún en pausa El siguiente paso depende de la Cámara de Representantes, que deberá aprobar el proyecto y enviarlo al presidente Trump. Si la votación se retrasa, los efectos del cierre del gobierno seguirán acumulándose en los próximos días. Incluso si el acuerdo entra en vigor, la reapertura del gobierno no implicará un regreso instantáneo a la normalidad .

. Las agencias necesitarán tiempo para reanudar operaciones, actualizar sistemas y restablecer pagos, mientras los empleados federales esperan recuperar sus salarios retenidos. Para millones de familias, la reapertura será solo el primer paso hacia la estabilidad. Los retrasos en beneficios sociales, las cancelaciones de vuelos y la suspensión de servicios públicos dejarán huellas en la economía doméstica de los hogares más vulnerables.