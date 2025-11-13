Donald Trump firma acuerdo para reabrir el Gobierno

La Cámara de Representantes aprobó el acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, tras 43 días de parálisis por desacuerdos políticos.

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo histórico que pone fin al cierre de Gobierno más largo registrado en el país, tras 43 días de parálisis institucional debido a desacuerdos entre republicanos y demócratas.

El proyecto de ley, que busca reabrir las agencias federales y restablecer el funcionamiento normal del Gobierno, fue aprobado con una votación ajustada de 222 votos a favor y 209 en contra.

El cierre de Gobierno más largo en la historia finaliza

🇺🇸| AHORA: La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba la votación para reabrir el gobierno, Trump firmará el proyecto de ley esta noche, poniendo fin al cierre de 43 días pic.twitter.com/nnYvjI5jaR — Radar Austral (@RadarAustral_) November 13, 2025

La medida contó con el apoyo de seis demócratas y el rechazo de dos republicanos, reflejando las divisiones políticas que marcaron el prolongado cierre.

La propuesta había sido adelantada el lunes por el Senado y fue remitida al Despacho Oval, donde el presidente Donald Trump anunció una conferencia de prensa a las 21.45 hora local (2.45 GMT) para firmar el acuerdo y formalizar la reapertura del Gobierno federal.