Cierre aeropuerto de Seattle: La situación se arregló

Un portavoz del aeropuerto le dijo al medio The US Sun que la situación está clara y que el aeropuerto “ha vuelto a sus operaciones normales”. Pero aún no se explica que fue lo que ocurrió al momento de detener a los viajeros cuándo estos querían llegar a tomar su equipaje.

“Ni si quiera me dejaron tomar mi equipaje. Al momento que noté que los aviones seguían en tierra quise irme a casa, pero no me dejaron salir de dónde estaba.” “Creí que se trataba de una amenaza, uno ya no sabe lo que le espera.” ARCHIVADO: Cierre aeropuerto de Seattle