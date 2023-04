El día que muchos clientes querían que no llegar, por fin se cumplió, y es que como se anunció hace unas semanas, precisamente hoy viernes 21 de abril, cierran varias tiendas de la cadena Walmart en varias partes de los Estados Unidos, por lo que será una fecha para olvidar, de acuerdo con información publicada por el portal de noticias de The Sun .

Cierran tiendas Walmart: ¿CUÁLES SON LAS OTRAS UBICACIONES?

La otra tienda será del supercentro en Everett en Washingtont ya que no cumplió con las expectativas financieras. Según un informe de The Seattle Times, los lugareños creen que la tienda está cerrando debido a problemas de robo. Walmart no ha confirmado que el robo fuera un problema y confirmó que los cierres de tiendas no se realizan por una “causa única. Hemos visto gente salir con televisores, cajas grandes de quién sabe qué, una aspiradora una vez”, dijo Hannah Barnett, propietaria de una tienda local, al sitio.

La otra tienda es al norte de Minneapolis. “Nuestros residentes han confiado en la conveniencia de la ubicación”, dijo el administrador de la ciudad de Brooklyn Center, Reginald Edwards, a Bring Me The News. “Si bien esto presenta un desafío significativo para la ciudad, estamos comprometidos a recuperarnos y construir una economía local más fuerte”. Archivado como: Cierran tiendas Walmart