Cierran escuelas y activan alertas para más de 50 millones en EE.UU. tras tormenta invernal

Cierran escuelas tras tormenta invernal

Alertas por nieve y también hielo

Tormenta complica carreteras

Una potente tormenta invernal continúa desplazándose por Estados Unidos y mantiene en alerta a más de 50 millones de personas ante riesgos de nieve, hielo y carreteras peligrosas.

El sistema, que ya dejó su primera gran nevada en zonas del Medio Oeste y el Sur, avanza ahora hacia los Apalaches y el interior del Noreste con condiciones aún más severas.

Las acumulaciones registradas desde el lunes provocaron cierres escolares, cancelaciones de actividades y advertencias de viaje en varios estados.

Autoridades locales instaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios ante la formación de hielo, considerada una de las amenazas más serias del evento climático.

Acumulaciones significativas desde Kansas City hasta Indianápolis

Kansas City reportó entre 7 y 12 centímetros de nieve, mientras Louisville alcanzó cifras similares con cerca de 7 centímetros.

Ciudades como San Luis y Indianápolis registraron entre 5 y 10 centímetros, suficientes para complicar carreteras y retrasar operaciones de transporte.

En Oklahoma y Arkansas, una espesa capa de hielo provocó accidentes y cortes temporales en autopistas durante la mañana del lunes.

Ese mismo hielo se convierte el martes en un riesgo mayor para comunidades de los Apalaches, incluidas Boone, en Carolina del Norte, y Roanoke, en Virginia.