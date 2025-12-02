Cierran escuelas y activan alertas para más de 50 millones en EE.UU. tras tormenta invernal
Publicado el 12/02/2025 a las 13:56
- Cierran escuelas tras tormenta invernal
- Alertas por nieve y también hielo
- Tormenta complica carreteras
Una potente tormenta invernal continúa desplazándose por Estados Unidos y mantiene en alerta a más de 50 millones de personas ante riesgos de nieve, hielo y carreteras peligrosas.
El sistema, que ya dejó su primera gran nevada en zonas del Medio Oeste y el Sur, avanza ahora hacia los Apalaches y el interior del Noreste con condiciones aún más severas.
Las acumulaciones registradas desde el lunes provocaron cierres escolares, cancelaciones de actividades y advertencias de viaje en varios estados.
Autoridades locales instaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios ante la formación de hielo, considerada una de las amenazas más serias del evento climático.
Acumulaciones significativas desde Kansas City hasta Indianápolis
Kansas City reportó entre 7 y 12 centímetros de nieve, mientras Louisville alcanzó cifras similares con cerca de 7 centímetros.
Ciudades como San Luis y Indianápolis registraron entre 5 y 10 centímetros, suficientes para complicar carreteras y retrasar operaciones de transporte.
En Oklahoma y Arkansas, una espesa capa de hielo provocó accidentes y cortes temporales en autopistas durante la mañana del lunes.
Ese mismo hielo se convierte el martes en un riesgo mayor para comunidades de los Apalaches, incluidas Boone, en Carolina del Norte, y Roanoke, en Virginia.
Nevadas avanzan sobre el Norte y el interior del Noreste
Para este martes, estados como Ohio, Virginia Occidental, Pensilvania y el oeste de Nueva York se preparan para recibir entre 2 y 4 pulgadas de nieve.
En el norte de Pensilvania y el centro de Nueva York se emitieron avisos de clima invernal por posibles acumulaciones de entre 4 y 6 pulgadas.
La línea costera del Este experimentará un escenario muy distinto, con temperaturas más cálidas que favorecerán la lluvia en lugar de nieve.
Sin embargo, autoridades advierten de una posible mezcla invernal en horas de la mañana alrededor de Washington, D.C., lo que podría complicar el tráfico.
Emergencias estatales y cierres escolares ante el temporal
En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy declaró el estado de emergencia ante el avance del temporal en varios condados.
“Con nieve y lluvia en el pronóstico, instamos a todos los habitantes de Nueva Jersey a tener cuidado con las carreteras y aceras heladas”, señaló el funcionario en redes sociales.
La medida busca facilitar el despliegue de recursos de emergencia, así como la respuesta de cuadrillas encargadas de despejar vías.
Mientras tanto, numerosos distritos escolares en el este de Pensilvania suspendieron clases ante las condiciones adversas del clima.
Alertas se extienden desde Pensilvania hasta Maine
Se emitió una alerta de tormenta invernal desde el noreste de Pensilvania hasta el centro de Maine, donde se esperan más de 15 centímetros de nieve.
En áreas específicas, los meteorólogos prevén que las acumulaciones podrían alcanzar entre 23 y 30 centímetros.
Nueva York experimentará condiciones mixtas durante la noche del martes, con lluvias que disminuirán gradualmente mientras el temporal se desplaza hacia el norte.
Boston continuará recibiendo precipitaciones, aunque la nieve persistirá en zonas del interior desde Albany hasta Maine.
Una tormenta con efectos que podrían extenderse
A medida que la tormenta siga avanzando, se anticipan interrupciones en transporte aéreo, demoras en carreteras y posibles cortes de energía en áreas donde el hielo se acumule sobre cables y árboles.
Autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos locales y prepararse para condiciones peligrosas que podrían prolongarse hasta mitad de semana.
El impacto regional variará, pero los especialistas insisten en que el hielo será el factor más crítico en términos de seguridad pública.
La combinación de nieve, viento y bajas temperaturas convierte este sistema en el evento invernal más significativo de la temporada hasta ahora, apuntó ‘ABC News‘.