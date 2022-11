Cierran escuela Católica Christ the King en Kansas por casos de gripe, anuncian autoridades que van a desinfectarla y reabrirán el lunes, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de maestros, alumnos y personal administrativo, de acuerdo a información que ha sido publicada en varios portales de noticias.

Dentro de los casos de gripe y de covid, de suman los de influenza que han aumentado considerablemente, pues se informa que se han registrado poco más de 1300 casos de influenza en todo el país esa semana, en comparación a unos pocos cientos en el mes de agosto, por lo que hay una especie de alerta no oficial.

¿QUÉ DICE LA ESCUELA?

Con este panorama, la escuela en su página escribió lo siguikente en su cuenta oficial de Facebook: “Con la gran cantidad de casos positivos de influenza A y RSV entre nuestra facultad, personal y estudiantes, también desinfectaremos el edificio”, A su vez, los funcionarios escolares le dijeron al medio de comunicación local KMBC que cerraron la escuela para prevenir más infecciones.

Cathy Fithian, directora de la escuela, también dijo que la escasez de personal influyó en la decisión: “i no puedes tener personal en tu edificio y tener maestros en las aulas, simplemente no puedes tener una escuela”, dijo. Esta no es la primera escuela que tiene que cerrar debido al aumento de casos de gripe. Con información de Daily Mail, Kctv5, ABC News. Archivado como: Cierran escuela Kansas gripe