CIDH ordena reabrir el caso de Anastasio Hernández Rojas, inmigrante mexicano muerto por agentes fronterizos

Andrea Guerrero, directora ejecutiva de la organización Alianza San Diego, también celebró la resolución de la CIDH.

“La comisión declara a Estados Unidos responsable del asesinato de Anastasio y del encubrimiento posterior”, señaló.

Guerrero ha acompañado a la familia en su búsqueda de justicia durante más de una década.

El caso ha sido emblemático para los activistas que denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes fronterizos.

Officials beat and shocked Anastasio Hernández Rojas with a Taser while they were deporting him to Mexico through the San Diego border in May 2010.

He was hospitalized and died a couple of days later.https://t.co/gBTc50fxvd

