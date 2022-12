Chyno Miranda rompe el silencio y hace revelación: “Fue un año difícil”

“Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas”, aseguró el cantante en una entrevista con Irrael Gómez. Archivado como: Chyno Miranda rompe el silencio

Confiesa haber intentado salir de la clínica

El venezolano, quien cantaba junto Nacho, (Ignacio Mendoza’, aseguró que vivió situaciones bastante traumáticas en la clínica. “Viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno‘”, dijo.

No obstante, el intérprete de 'Andas en mi cabeza' también dijo que intentó 'sobornar' a enfermos para conseguir su libertad. "Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros $2,000 por información para salir de ahí, indicó también el portal Telemundo 52.