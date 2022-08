Chyno Miranda está muerto. El día de ayer se difundió a través de Mundo Now que luego de que se diera a conocer que la salud de Chyno Miranda había empeorado , diversos rumores comenzaron a circular alrededor del cantante venezolano, pues diversos titulares mencionaban la muerte del intérprete de ‘Se apagó la llama’ y ahora es su prima hermana quien se pronuncia al respecto.

“Hay todo un equipo médico dedicado a tratar la recuperación de Chyno”

“Hay todo un equipo médico dedicado a tratar la recuperación de Jesús Alberto en forma integral, desde el punto de vista físico, cognitivo y desde el punto de vista emocional para poder recuperarlo. Le ayudan a manejar lo que es ansiedad y depresión. Él está enfocado en fortalecerse y ofrecerle lo mejor de su persona a Lucca. Él quiere ofrecerle todo a su hijo”, señaló la joven Yarubai Zapata Pérez.

Después compartió para People uno de los sueños del cantante venezolano, “Ayer, por ejemplo, me dijo que quería sacar una marca de ropa, está enfocado. Está pensando en sus proyectos a futuro. Una persona que está al borde de la muerte no hace eso. Me gustaría que confíen en el proceso, que confíen en todos los avances que está teniendo Jesús y en todo lo que nosotros como núcleo familiar estamos haciendo para protegerlo y ayudarlo”. Archivado como: Chyno Miranda está muerto.