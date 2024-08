Llamada al 911 revela lo que dijo el padre acusado de dejar a su hija de 2 años en un coche

Padre acusado por muerte accidental.

Niña de 2 años muere.

Investigación sobre posible negligencia.

Christopher Scholtes el padre acusado de dejar a su hija de 2 años en un coche caliente hizo una llamada al 911 que ha sido publicada.

«Mi bebé estaba en el coche. No responde. Oh, Dios mío, oh, Dios mío», dijo Christopher Scholtes al operador del 911.

Parker Scholtes murió después de que su padre supuestamente la dejara en el coche durante un día caluroso.

El padre afirmó que la niña estaba dormida y no quiso despertarla, dejando el coche encendido con el aire acondicionado.

Dra. Erika Scholtes descubre tragedia en casa

La madre de Parker, la Dra. Erika Scholtes, llegó a casa y encontró el coche apagado y sin aire acondicionado.

La niña de 2 años no respondía.

Las autoridades informaron que la temperatura corporal de Parker era de 108 grados Fahrenheit.

El operador del 911 le indicó a Christopher que comenzara a hacer CPR.