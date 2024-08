Elevan cargos a padre que provocó la muerte de su hija por dejarla encerrada en el auto

Un gran jurado ha elevado el cargo de asesinato contra el padre que presuntamente dejó a su hija de 2 años morir en un coche caliente mientras jugaba PlayStation.

Christopher Scholtes, de 37 años, ahora está acusado de asesinato en primer grado tras la acusación en el condado de Pima, Arizona, según KGUN.

En el estado de Arizona el asesinato en primer grado es el único delito castigado con la pena de muerte.

Al igual que al principio, también debe enfrentar un cargo de abuso infantil.

Las autoridades dijeron que Scholtes llegó a casa y dejó a la víctima, su hija de 2 años, Parker, en su vehículo.

Christopher Scholtes,37, of #Marana, #Arizona, has been charged with 1st-degree murder & child abuse for allegedly leaving his 2-year-old daughter Parker in a hot car for 3 hours while he played PlayStation. Parker’s body temperature reached 108.9°F when found #RIP 🙏 #TrueCrime pic.twitter.com/QhE3D7X2An

