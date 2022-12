Un hombre de mediana edad, terminó quitándose la vida mientras se encontraba en un estacionamiento de Disneyland en Anaheim. Los primeros reportes de las autoridades, indicaron que el sujeto, de 51 años de edad, se encontraba pasando por un problema con la justicia debido a que tenía que comparecer ante el tribunal el lunes por poner en peligro a un niño y cargos de agresión, indicó el New York Post.

“Odio cuando la gente abandona esta Tierra con tantas preguntas sin respuesta. Así que, espero que esto proporcione algo de visión y perspectiva… Esta es mi esposa, Marlena. Sí, me escuchaste correctamente. La mayoría de ustedes no sabe esto, pero nos casamos en privado hace 3 años y medio. Marlena y yo nos amamos y nos adoramos y nuestra relación ha sido increíble… Hasta hace poco”, escribió Christopher.

“Desafortunadamente, hace dos semanas ella y yo tuvimos una acalorada discusión en casa frente de las chicas. Los ánimos se estallaron y se intercambiaron palabras fuertes entre nosotros. Sin embargo, nunca en este intercambio golpeé, abofeteé o lastimé a Marlena de ninguna manera. Tampoco he tocado a las chicas (nunca lo he hecho y nunca lo haré)”, detalló.

Christopher Christensen suicidio Disneyland: ¿Por qué lo escribió en redes sociales?

Antes de fallecer, Christensen detalló que escribió ese post en Facebook para especificar que no es una mala persona y que nunca agredió a su esposa, ni la golpeó en frente de las niñas. Por esa razón, y teniendo en cuenta que la llamada a la policía le apuntó a casi perder su sueldo, es que decidió suicidarse.

“Así que, aquí estoy… Escribiendo mi último post de FB para todos ustedes. Necesito que todos sepan que un hombre gentil, amable, cariñoso y sinceramente bueno ha sido destruido por una noche desafortunada. ¡Es realmente desafortunado! ¡Este NO soy yo! Esto NO es algo que nunca pensé que me pasaría a mí”, escribió el hombre. Archivado como: Christopher Christensen suicidio Disneyland