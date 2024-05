Christin Leann Martínez es una de las víctimas de las tormentas en Texas (FOTOS)

Cientos, si no es que miles de personas, se han conmovido con la tragedia de la joven madre hispana Christin Leann Martínez en Houston.

“Era conocida por su corazón de oro”

Judy Ávila, tía de Isaac Marínez, abrió la cuenta Please help support the Martinez family para ayudarlo en los gastos tras la muerte de Christin Leann Martínez.

“Christin e Isaac estuvieron enamorados desde la preparatoria y estuvieron juntos por 15 años”, contó Judy Ávila sobre Christin Leann Martínez y su esposo.

Según Judy Ávila, la joven madre Christin Leann Martínez “tenía un ingenioso sentido del humor y era extremadamente divertida”.

La hispana “era conocida por su corazón de oro, sentía pasión por ayudar a los demás y mostraba su amor a través de bondad y actos de servicio”, finaliza la súplica de ayuda.