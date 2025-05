Christian Nodal revela regla de Pepe Aguilar para alejarlo de Ángela

Nodal revela regla de Pepe Aguilar

¿No le permitía acercarse a Ángela?

Confesión inesperada

Christian Nodal sorprendió recientemente al revelar un episodio poco conocido de su pasado con la familia Aguilar.

Durante una entrevista en el canal de YouTube del comediante Mike Salazar, el cantante sonorense compartió que Pepe Aguilar impuso una regla estricta para mantenerlo alejado de su hija Ángela cuando ambos coincidieron en sus primeros años de carrera.

Nodal confesó que conoció a Ángela cuando ella tenía solo 13 años, mientras él tenía 18, y que desde ese momento comenzó a sentir una conexión especial.

“Cuando yo conocí a Ángela tenía 18 años y ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como 13, sí 13”, recordó el cantante con franqueza.

Una atracción temprana y evidente

Aunque la diferencia de edades hizo que él intentara ocultar sus emociones, el nerviosismo lo delataba constantemente. “Lo genuino era que yo la miraba y decía ‘talentazo’, ella toda hermosa, estaba guapísima y demás y yo siempre me ponía nervioso”, relató Nodal durante la charla.

El intérprete de música regional mexicana explicó que esta química fue evidente también para Pepe Aguilar, quien tomó medidas inmediatas para evitar cualquier cercanía entre ellos.

“Yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, reveló Nodal entre risas.

Estas restricciones se implementaron durante la gira Jaripeo sin fronteras, en la que ambos artistas participaron junto a la familia Aguilar.