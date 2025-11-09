Christian Nodal revela que a su mariachi le negaron la visa para tocar en EE. UU.

Nodal revela problemas con visas

El inicio de la nueva gira de Christian Nodal por Estados Unidos estuvo marcado por la emoción y la nostalgia. Durante su primer concierto, el cantante mexicano sorprendió al público al confesar que varios integrantes de su mariachi no pudieron acompañarlo debido a que el gobierno estadounidense les negó la visa de trabajo.

Visiblemente afectado, Nodal tomó el micrófono para explicar la situación y compartir su tristeza ante la ausencia de parte de su equipo, con el que ha recorrido escenarios internacionales durante casi una década.

“Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Tenemos ya ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron”, expresó el intérprete de Adiós Amor, provocando la ovación de miles de asistentes.

El artista aprovechó el momento para enviar un mensaje de unión y empatía hacia la comunidad latina que, como su equipo, enfrenta desafíos similares en su intento por cumplir sueños en territorio estadounidense.

“Hay que estar bien unidos como raza latina”

Conmovido por el aplauso del público, Nodal reflexionó sobre las dificultades que viven los migrantes y trabajadores latinos en Estados Unidos, quienes —dijo— representan una parte esencial del país.

“Nos está afectando a todos, así que hay que estar bien unidos como latinos, como raza que viene aquí con un sueño”, comentó el artista desde el escenario.

El cantante sonorense añadió que la experiencia lo hizo pensar en el sacrificio que muchos hacen al dejar su tierra por una mejor oportunidad. “Uno vive a través de lo que comentan, lo bello que es el sueño americano y tan hermoso que es venir a trabajar a este lindo país”, afirmó.

Antes de continuar con su presentación, Nodal dejó un mensaje que fue ampliamente compartido en redes sociales: “No dejen que su privilegio los ciegue, porque eso nos va a afectar a todos. La raza latina forma parte fundamental de los Estados Unidos”.