Christian Nodal revela que a su mariachi le negaron la visa para tocar en EE. UU.
Publicado el 09/11/2025 a las 17:07
- Nodal revela problemas con visas
- Envió mensaje de unión a la comunidad latina
- Nodal nominado a los Latin Grammy 2025
El inicio de la nueva gira de Christian Nodal por Estados Unidos estuvo marcado por la emoción y la nostalgia. Durante su primer concierto, el cantante mexicano sorprendió al público al confesar que varios integrantes de su mariachi no pudieron acompañarlo debido a que el gobierno estadounidense les negó la visa de trabajo.
Visiblemente afectado, Nodal tomó el micrófono para explicar la situación y compartir su tristeza ante la ausencia de parte de su equipo, con el que ha recorrido escenarios internacionales durante casi una década.
“Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Tenemos ya ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron”, expresó el intérprete de Adiós Amor, provocando la ovación de miles de asistentes.
El artista aprovechó el momento para enviar un mensaje de unión y empatía hacia la comunidad latina que, como su equipo, enfrenta desafíos similares en su intento por cumplir sueños en territorio estadounidense.
“Hay que estar bien unidos como raza latina”
Conmovido por el aplauso del público, Nodal reflexionó sobre las dificultades que viven los migrantes y trabajadores latinos en Estados Unidos, quienes —dijo— representan una parte esencial del país.
“Nos está afectando a todos, así que hay que estar bien unidos como latinos, como raza que viene aquí con un sueño”, comentó el artista desde el escenario.
El cantante sonorense añadió que la experiencia lo hizo pensar en el sacrificio que muchos hacen al dejar su tierra por una mejor oportunidad. “Uno vive a través de lo que comentan, lo bello que es el sueño americano y tan hermoso que es venir a trabajar a este lindo país”, afirmó.
Antes de continuar con su presentación, Nodal dejó un mensaje que fue ampliamente compartido en redes sociales: “No dejen que su privilegio los ciegue, porque eso nos va a afectar a todos. La raza latina forma parte fundamental de los Estados Unidos”.
Un inicio de gira con sentimiento y compromiso
El momento ocurrió durante su concierto en el Intuit Dome de Inglewood, California, donde el público respondió con muestras de cariño y pancartas de apoyo. A pesar del contratiempo, Nodal ofreció un espectáculo lleno de energía, interpretando sus grandes éxitos como De los besos que te di, Ya no somos ni seremos y Botella tras botella.
Su gira continuará en el Acrisure Arena de Palm Desert y luego recorrerá otras ciudades del país, culminando el 28 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. El tour forma parte de una nueva etapa artística en la que el cantante busca reconectar con sus raíces rancheras y el sonido tradicional del mariachi.
Fuentes cercanas a su equipo confirmaron que el artista está realizando gestiones para que sus músicos puedan incorporarse en las próximas fechas del tour, mientras mantiene la esperanza de resolver los trámites migratorios.
Nodal, nominado a los Latin Grammy 2025
Además de su gira, Christian Nodal se prepara para su esperada aparición en los Latin Grammy 2025, que se celebrarán el próximo 13 de noviembre en Las Vegas.
El cantante está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, en la que competirá, curiosamente, con su suegro Pepe Aguilar.
El intérprete ha sido reconocido por su capacidad para modernizar el regional mexicano y llevarlo a nuevas audiencias internacionales, consolidándose como una de las voces más influyentes de su generación.
Pese a los obstáculos, Nodal demostró que su compromiso con la música y con su equipo sigue intacto. Su mensaje resonó entre los asistentes como un recordatorio de que detrás del éxito hay esfuerzo, identidad y una comunidad que no deja de luchar por su lugar, detalló ‘La Opinión‘.
