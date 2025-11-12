Christian Nodal reacciona con humor tras el anuncio de Ángela Aguilar sobre su boda religiosa

Nodal reacciona a boda religiosa

Ángela Aguilar confirma fecha

Celebración será muy mexicana

La noticia de una nueva boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a encender las redes sociales.

Durante un encuentro con sus fans, la cantante mexicana sorprendió al revelar que su boda religiosa se celebrará en mayo de 2026, lo que generó una ola de especulaciones sobre los detalles del evento.

“¿Van a ir a mi boda? Me voy a casar… en mayo. Por la iglesia”, dijo Ángela ante sus seguidores, quienes estallaron en aplausos y emoción.

El anuncio revivió la atención sobre una de las parejas más mediáticas del espectáculo, que ya había contraído matrimonio civil en 2024.

Nodal rompe el silencio

Días después, Christian Nodal fue abordado por la prensa en Las Vegas, Nevada, mientras se preparaba para los eventos previos a los Grammy.

El intérprete de Adiós amor respondió con humor y cierto desconcierto ante las preguntas sobre la ceremonia religiosa.

“¿Boda? Ya estoy casado… ¿De qué hablan?… Ah, claro, la boda”, expresó entre risas, provocando las carcajadas de los reporteros.

Nodal, sin entrar en detalles, afirmó que uno de sus deseos era celebrar un festejo “bastante mexicano”, lo que despertó rumores sobre una boda inspirada en el estilo clásico de María Félix.