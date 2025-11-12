Christian Nodal reacciona con humor tras el anuncio de Ángela Aguilar sobre su boda religiosa
Publicado el 12/11/2025 a las 15:23
- Nodal reacciona a boda religiosa
- Ángela Aguilar confirma fecha
- Celebración será muy mexicana
La noticia de una nueva boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a encender las redes sociales.
Durante un encuentro con sus fans, la cantante mexicana sorprendió al revelar que su boda religiosa se celebrará en mayo de 2026, lo que generó una ola de especulaciones sobre los detalles del evento.
“¿Van a ir a mi boda? Me voy a casar… en mayo. Por la iglesia”, dijo Ángela ante sus seguidores, quienes estallaron en aplausos y emoción.
El anuncio revivió la atención sobre una de las parejas más mediáticas del espectáculo, que ya había contraído matrimonio civil en 2024.
Nodal rompe el silencio
Días después, Christian Nodal fue abordado por la prensa en Las Vegas, Nevada, mientras se preparaba para los eventos previos a los Grammy.
El intérprete de Adiós amor respondió con humor y cierto desconcierto ante las preguntas sobre la ceremonia religiosa.
“¿Boda? Ya estoy casado… ¿De qué hablan?… Ah, claro, la boda”, expresó entre risas, provocando las carcajadas de los reporteros.
Nodal, sin entrar en detalles, afirmó que uno de sus deseos era celebrar un festejo “bastante mexicano”, lo que despertó rumores sobre una boda inspirada en el estilo clásico de María Félix.
“Bien mexicanota”
Cuando le preguntaron cómo imaginaba la ceremonia, Nodal solo agregó una frase que bastó para entusiasmar a sus fans: “Bien mexicanota”.
Con esa breve respuesta, el cantante dejó entrever que la boda podría estar llena de elementos tradicionales, desde el vestuario hasta la música y la decoración.
El artista, conocido por su discreción, evitó profundizar en los preparativos y prefirió mantener la atención en su carrera musical.
En redes sociales, algunos seguidores destacaron la serenidad del cantante y su intento por evitar polémicas mediáticas.
Una historia que comenzó en Morelos
La relación entre Ángela y Nodal dio un giro inesperado cuando contrajeron matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada celebrada en Amacuzac, Morelos.
El evento tuvo lugar en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, con la presencia de familiares y amigos cercanos.
Entre los invitados destacaron Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes fungieron como padrinos del enlace.
El padre de la novia, Pepe Aguilar, acompañó a Ángela durante su entrada al altar, sellando un momento que más tarde fue confirmado oficialmente por el Registro Civil de Morelos.
Expectativa por la boda religiosa
La futura boda por la iglesia promete ser uno de los eventos más esperados del espectáculo mexicano.
Los fans no dejan de especular sobre el lugar, los padrinos y el estilo que tendrá la ceremonia.
Mientras tanto, Nodal continúa con su agenda de conciertos internacionales, y Ángela se prepara para lanzar nueva música en 2025.
Aunque ambos mantienen un perfil reservado, cada nueva aparición pública reafirma que su relación sigue sólida y que su historia de amor apenas comienza su siguiente capítulo, señaló ‘Milenio‘.
