Christian Nodal, en el centro de una nueva polémica por presunto ataque de ira en Estados Unidos

“Lo avienta y empieza a rayarle la madre a Raúl, entonces yo me quedo grabando, tengo el teléfono, pero yo también estaba cagada porque ¿qué pasó? Yo no entendí por qué se había enojado”, relató.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal ni se han hecho declaraciones oficiales por parte del equipo de Nodal.

“Él empieza a gritar: ‘Quítenle el teléfono, bórrenle el video a la vieja’, me dijo vieja, ‘a la vieja de Raúl Brindis, quítenle el video’”, relató en tono crítico.

Reacciones en redes y silencio del cantante

Aclaró, además, que no siente odio hacia él, aunque la experiencia le dejó una mala impresión.

“La gente me decía: ‘Odias a Nodal’, y yo les decía: ‘No lo odio, me encanta como artista, pagaría un boleto por ir a verlo, pero como persona me quedé con un mal sabor de boca’”.

Dicha confesión de Lilian ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron apoyo hacia ella y otros defendieron al intérprete de “Botella tras botella”.

Algunos lo atribuyeron a un momento de tensión o estrés, mientras otros señalaron que su conducta no es justificable, sin importar el contexto emocional.