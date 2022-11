Christian Nodal y Cazzu son tachados de lo peor

Las imágenes de ambos cantantes posando juntos no fueron del total agrado de la gente que no paró de criticarlos y en el Instagram de ‘Lengua Te Ve’ se pudo leer lo siguiente: “Ella no me gusta”, “Tal para cual. IGUAL DE FELLOTES”, “Esta lo metió al satanismo!”, “Son pura tinta”, “El mismo estilo de Anuel”, “La vieja va fumar puro en una de las fotos???”, “Bueno ella se parece como que trabaja en un bar”.

Y los comentarios siguieron con la misma intensidad: “Mini Germán Monster y su esposa versión 2022”, “Buena pareja hacen los tatuados… Igualitos”, “Ese tipo sale de una perr… para meterse con una gat…”, “es la nueva versión de la familia Monsters”, manifestó la gente al verlos casi ‘idénticos’ con sus imágenes en Instagram.