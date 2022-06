Christian Nodal enfureció durante un concierto que ofreció este fin de semana en Bolivia, todo pintaba de la mejor manera, pero no esperaba la forma en la que lo recibió el público. Al cantante se vio afectado ya que le lanzaron hielos estando sobre el escenario y él respondió con fuerza.

“¿Quien me esté tirando hielo?, sáquenlos a la chi***da y páguenles su boleto pa’ tras”, exclamó enfurecido hacia el público que lo estaban atacando. “A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando a esos güe*** o esas ‘güe***”.